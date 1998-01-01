Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12

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Издание The National Interest назвало новинку отличным оружием для городского боя.

Фото, видео: Youtube @Lazarev Tactical

Американское издание The National Interest выпустило статью-обзор, посвященную российскому автомату ШАК-12, разработанному Тульским конструкторским бюро приборостроения. Специалисты высоко оценили оружие уже в названии материала: «Забудьте М-16 или АК-47: Эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца».

Автор обора отмечает, что ШАК-12 хорошо подойдет для боя с террористами — его патроны диаметра 12,7 миллиметров нейтрализуют пораженного противника практически сразу. Благодаря этому, условный раненный боевик не сможет убить заложника или подорвать заряд перед собственной смертью.

Эффективная дальность ШАК-12 небольшая — всего 100 метров, однако автор статьи отмечает, что это позволяет снизить жертвы среди гражданских лиц и отлично подходит для ближнего боя.

Кроме того, для ШАК-12 разработаны несколько типов боеприпасов, что делает его универсальным оружием. Например, бронебойные патроны могут пробивать бронежилеты и небольшие стены, а снаряды с алюминием практически не рикошетят.

Ранее Пятый канал рассказывал о преимуществах укороченного автомата Калашникова.

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