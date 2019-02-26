В чем преимущества нового укороченного автомата «Калашникова»

Концерн «Калашников» представил новую разработку — малогабаритный автомат АМ-17. Длина оружия — 740 миллиметров. Его масса — 2,5 килограмма. Однако, несмотря на небольшой вес и размер, автомат обладает отличными характеристиками.

Согласно релизу, емкость магазина АМ-17– 30 патронов. Он оснащен окнами визуального контроля количества боеприпасов. Кроме того, оружие можно использовать в качестве опоры во время стрельбы из положения лежа.

Для удобства использования переключатели режима огня в автомате расположены с двух сторон. АМ-17 также оснащен телескопическим складывающимся вправо прикладом. В конструкцию оружия входит планка Пикатинни (специальный кронштейн), которая позволяет крепить прицельные приспособления и фонари.

Новый автомат в первую очередь может заинтересовать силы специальных подразделений различных силовых и правоохранительных ведомств. Особенности компактного оружия в значительной мере упрощают его транспортировку и применение.

Как пишет RG.RU, к АМ-17 уже отмечался интерес со стороны ФСБ, ФСО и Росгвардии. Однако информации о подписании соглашений пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что беспилотник-камикадзе, который представил на днях на выставке в Абу-Даби концерн «Калашников» может произвести революцию в вооружении, сделав доступным ведение беспилотных боевых действий.