Букингемский дворец готовит заговор против Меган Маркл

Жители Букингемского дворца готовят заговор против герцогини Сассекской, сообщает Daily Mirror со ссылкой на королевского биографа Анну Пастернак.

По информации издания, в Меган Маркл и ее будущем ребенке увидели «угрозу» для королевского трона.

— Она похожа на гранату, которую бросили в эту архаичную систему, и взрывы уже начались, и я боюсь, что они будут продолжаться , — заявила Пастернак.

По ее словам, у близких Маркл и принца Гарри должны появиться серьезные опасения за их будущее, поскольку заговорщики уже разработали некий план по «падению герцогини Сассекской».

Ранее Пятый канал сообщал, что принц Гарри чуть не подрался оператором в Марокко. Его взбесило, что мужчина по неосторожности ударил ребенка.