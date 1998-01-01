Букингемский дворец готовит заговор против Меган Маркл

Жители Букингемского дворца готовят заговор против герцогини Сассекской, сообщает Daily Mirror со ссылкой на королевского биографа Анну Пастернак.
По информации издания, в Меган Маркл и ее будущем ребенке увидели «угрозу» для королевского трона.
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По ее словам, у близких Маркл и принца Гарри должны появиться серьезные опасения за их будущее, поскольку заговорщики уже разработали некий план по «падению герцогини Сассекской».
Ранее Пятый канал сообщал, что принц Гарри чуть не подрался оператором в Марокко. Его взбесило, что мужчина по неосторожности ударил ребенка.