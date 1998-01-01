Видео: принц Гарри чуть не подрался с оператором в Марокко

В субботу вечером, 23 февраля, принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Касабланку. Первой по плану они посетили организацию «Образование для всех», которая дает возможность африканским детям получать среднее образование. После чего, проникнувшись местной культурой, супруги посетили кулинарные классы для детей, которые вел шеф-повар Моха. Именно там и произошел инцидент, облетевший английские таблоиды.

Royal SHOCK: Prince Harry LOSES his temper next to Meghan Markle on Morocco trip - VIDEO https://t.co/ij0ZSf1RWA pic.twitter.com/gYGJMZjiz4 — Daily Express (@Daily_Express) 27 февраля 2019 г.

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, герцог и герцогиня Сассексские дегустировали местную еду, которые предлагал им шеф-повар. Маленький мальчик показал блюдо одному из операторов, но нерасторопный мужчина в желании заснять хороший кадр случайно ударил ребенка камерой по голове.

Принц Гарри, наблюдавший за происходящим, мгновенно рассвирепел от ярости и едва сдерживал себя. Он решительно подошел к оператору, но в последний момент королевское самообладание взяло вверх. Принц Гарри ограничился агрессивным жестом, дав понять мужчине, чтобы тот убирался от детей как можно дальше. После чего невозмутимо улыбнулся ребенку, погладив того по руке.

По окончанию кулинарного урока, Меган Маркл написала теплые слова в книге отзывов:

— Шеф Моха, желаю вам дальнейших успехов и поздравляю вас с той невероятной работой, которую вы делаете, обучая искусству готовить. Всего наилучшего, Меган.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как принц Гарри расстался с Меган Маркл в День всех влюбленных.