Видео: принц Гарри чуть не подрался с оператором в Марокко

В субботу вечером, 23 февраля, принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Касабланку. Первой по плану они посетили организацию «Образование для всех», которая дает возможность африканским детям получать среднее образование. После чего, проникнувшись местной культурой, супруги посетили кулинарные классы для детей, которые вел шеф-повар Моха. Именно там и произошел инцидент, облетевший английские таблоиды.

Royal SHOCK: Prince Harry LOSES his temper next to Meghan Markle on Morocco trip - VIDEO https://t.co/ij0ZSf1RWA pic.twitter.com/gYGJMZjiz4