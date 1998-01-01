Наркологическая клиника Стаса Пьехи ограблена на 1,2 миллиона рублей

Неизвестные в ночь на 23 февраля проникли в наркологическую клинику, принадлежащую Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой, и похитили из сейфа 1,2 миллиона рублей.

Как стало известно Пятому каналу, согласно оперативной сводке, злоумышленники вскрыли дверь офиса и «неустановленным способом взломали сейф, находившийся в кабинете учредителя, откуда совершили кражу» денежных средств.

Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения, а также оставшиеся на некоторых поверхностях отпечатки пальцев.

Известно, что медучреждение, расположенное на Загородном шоссе в Москве, не было оборудовано охранной сигнализацией, однако безопасность обеспечивало одно из частных охранных предприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».

Ранее Пятый канал сообщал, что актриса «Ночного дозора» Екатерина Маликова обвинила экс-бойфренда в краже ценностей и документов из своей московской квартиры.