Современная онкохирургия: российские врачи удалили опухоль желудка через проколы

Серию уникальных малоинвазивных операций по лечению рака желудка и кишечника провели специалисты Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в Геленджике. Действия одного из ведущих российских онкологов Алексея Карачуна и докторов из Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» транслировались в режиме онлайн. За операциями в прямом эфире наблюдали специалисты Санкт-Петербурга, Колпино и Тобольска. Эти операции стали частью масштабного, уникального образовательного проекта для российских медиков, пишет iz.ru.

Пациент из Геленджика 63-летний Сергей (данные по просьбе пациента не разглашаются — прим. Ред) страдал от сильных болей в животе. В районных больницах Сергею не могли поставить верный диагноз, пока он не обратился в многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», где благодаря высокотехнологичному оборудованию и квалификации специалистов ему поставили диагноз — рак прямой кишки. Помощь ему предоставили совершенно бесплатно — в рамках выделенных квот по программе обязательного медицинского страхования.

— Я долго искал подходящую больницу. Врачи в районных центрах работают хорошо, но медленно. Обследование может растянуться на месяцы, а время идет. Я обратился к врачам клиники «СОГАЗ», и мне сказали, что есть квота. Тут и условия прекрасные, тихо, спокойно, поэтому я согласился, — рассказал Сергей iz.ru

Врачи группы компаний «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в рамках мастер-класса «Современные тенденции абдоминальной онкологии» провели два вмешательства с трансляцией в режиме онлайн. Одно из них — резекция части кишечника в связи с раком прямой кишки, другое — удаление опухоли желудка 64-летней женщине.

iz.ru

По словам заведующего хирургическим отделением абдоминальной онкологии и научным отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, члена правления Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ) и хирургического общества Пирогова Алексея Карачуна, который руководил всеми хирургическими вмешательствами, пациентам были проведены максимально щадящие малоинвазивные операции, после которых они смогут восстановиться в ближайшие сроки.

— Мы показали на практике, как осуществляются лапароскопические вмешательства больным раком желудка и кишечника. В Европе и Америке такие операции проходят довольно давно, у нас же эта практика введена сравнительно недавно. У одной пациентки наблюдалась хроническая язва желудка, но местные врачи сумели поставить более точный диагноз: язвенная форма рака желудка. Чтобы не делать ей большой надрез, после которого сложно быстро вернуться к обычному образу жизни, а также чтобы не было косметических дефектов, мы выполнили операцию через проколы брюшной стенки. При этом объем операции идентичен тому, что дает полостная операция. Аналогичное вмешательство, только по удалению опухоли кишечника, успешно проведено и второму пациенту, — рассказал Алексей Карачун.

Онкология, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является второй из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек. Таким образом, злокачественные новообразования стали причиной каждой шестой смерти на планете.

С января 2017 по июнь 2018 года, по данным Росстата, рак вышел на первое место среди причин смерти женщин трудоспособного возраста в России. Для мужчин основной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания. Рак желудка находится на четвертом месте по распространенности в стране. Основная сложность его лечения заключается в том, что почти 40% пациентов попадают в больницы уже с четвертой, неоперабельной стадией рака.

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По мнению заведующего хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрея Проценко, ситуация может измениться в лучшую сторону.

— Мы активно пропагандируем раннюю диагностику онкологических заболеваний, и когда человек приходит в наши клиники, мы всегда рекомендуем онкоскрининги здоровым пациентам. Качественная диагностика имеет огромное значение для лечения ранних форм рака. Сейчас существует мнение, что больных раком стало больше, на самом деле его просто стали лучше выявлять. Это важно как для спасения жизни пациента, так и для экономики медицины: пролечить рак на ранней стадии гораздо выгоднее, чем оперировать более поздние формы, — говорит Андрей Проценко.

Конференция и мастер-класс по абдоминальной онкологии прошли на базе Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике. Трансляции в режиме онлайн велись впервые сразу на четыре города. За всем происходящим могли наблюдать специалисты, которые находились в Петербурге, Тобольске и Колпино (в этих городах открыты центры Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»).

Мероприятия прошло при поддержке компании OLYMPUS. Конференция была организована в рамках масштабного социально значимого проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», который стартовал в 2018 году. Основным направлением этого проекта было создание уникальной профессиональной площадки для врачей. В рамках проекта уже состоялись конференции по гинекологии, онкологии и бариатрической хирургии. Следующее мероприятие, посвященное стоматологии, пройдет в апреле нынешнего года.

Ранее Пятый канал рассказывал, как хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНА» спасают жизни людей, страдающих от ожирения.