Видео: Звезда «Дома-2» Лера Фрост «с ветерком» прокатилась по Махачкале

, 2:45 Видео 13

25-летняя блогерша похвасталась опасной ездой по ночному городу.

Фото, видео: instagram @lerafrost

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Валерия Демченко, известная как Лера Фрост, опубликовала видео с «покатушками» по ночной Махачкале. На этих кадрах девушка сидит на пассажирском сиденье кабриолета, водитель которого на скорости обгоняет другие машины, а затем пересекает двойную сплошную линию и оказывается на встречной полосе. К счастью, иномарка успевает вернуться в свою полосу до опасного сближения с другими автомобилями.

Моя жизнь — мои правила, — подписала она ролик.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых Лера Фрост выступает в качестве ведущей на дагестанской свадьбе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЛЕРА ФРОСТ❤️ (@lerafrost)

Сегодня я удостоена чести вести свадьбу в невероятно красивой и гостеприимной республике Дагестан. Хочется выразить огромную благодарность дагестанскому народу за такой теплый прием. Махачкала, ван лав, — пишет она.

На фотографиях в Instagram девушка хвастается роскошными подарками от мужчин и ужинами в компании обворожительных красоток.

Ранее Пятый канал рассказывал, как бывший парень звезды «Дома-2» «красиво» отомстил ей за разрыв отношений.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

2:45
Видео: Звезда «Дома-2» Лера Фрост «с ветерком» прокатилась по Махачкале
2:17
Украиной управляют «ряженые»: Захарова назвала главную «трагедию» Незалежной
1:42
Продажа билетов на «Евровидение» приостановлена из-за нарушений
1:21
Мирные жители погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции во главе с США
0:49
Испанская газета назвала последних солдат Рейха «бедными детьми»
0:15
Мужчину ранили ножом в метро Петербурга
0:03
Современная онкохирургия: российские врачи удалили опухоль желудка через проколы
23:36
Самолет вылетел из Пулково в Ташкент спустя сутки после инцидента в аэропорту
23:12
Cheese Challenge: Зачем родители бросают сыр на лицо детям — видео
22:36
Петербургские таксисты пытаются самоорганизоваться на борьбу с агрегаторами
22:11
Илон Маск поблагодарил москвичку по-русски
21:44
Когда православные встретят Прощеное воскресенье и каковы традиции праздника
21:36
Память Жореса Алферова увековечат в Петербурге
21:10
Машина реанимации завязла в снегу в Ульяновске — видео
20:55
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в предпраздничную неделю и 8 марта
20:40
Видео: В Москве полыхает здание бывшего фитнес-клуба
20:18
Первый день Зимней универсиады завершился триумфом российской сборной
20:03
Чисто украинское заражение: Эпидемия кори накрыла Польшу
19:46
Посол РФ в Великобритании ждет извинений от The Mail on Sunday за клевету
19:24
Была ли зимняя гроза в Санкт-Петербурге — комментарий метеоролога

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

3 фев

Видео: Мажор устроил гонки на «крузаке» по тротуарам в Тюмени

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама