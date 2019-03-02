Видео: Звезда «Дома-2» Лера Фрост «с ветерком» прокатилась по Махачкале

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Валерия Демченко, известная как Лера Фрост, опубликовала видео с «покатушками» по ночной Махачкале. На этих кадрах девушка сидит на пассажирском сиденье кабриолета, водитель которого на скорости обгоняет другие машины, а затем пересекает двойную сплошную линию и оказывается на встречной полосе. К счастью, иномарка успевает вернуться в свою полосу до опасного сближения с другими автомобилями.

— Моя жизнь — мои правила, — подписала она ролик.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых Лера Фрост выступает в качестве ведущей на дагестанской свадьбе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛЕРА ФРОСТ❤️ (@lerafrost) 2 Мар 2019 в 3:04 PST

— Сегодня я удостоена чести вести свадьбу в невероятно красивой и гостеприимной республике Дагестан. Хочется выразить огромную благодарность дагестанскому народу за такой теплый прием. Махачкала, ван лав, — пишет она.

На фотографиях в Instagram девушка хвастается роскошными подарками от мужчин и ужинами в компании обворожительных красоток.

Ранее Пятый канал рассказывал, как бывший парень звезды «Дома-2» «красиво» отомстил ей за разрыв отношений.