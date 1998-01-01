Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в чем причина «трагедии Украины». В интервью KP.RU она пояснила, что Незалежной управляют не серьезные политики, а «ряженые».
Официальный представитель МИД РФ считает, что люди, пришедшие в власти на Украине, берут внешние атрибуты национального государства и под этим прикрытием, как раз-таки проводят антиукраинскую политику.
Захарова назвала украинцев — «великим народом», который дал миру огромное количество великих людей и великих открытий, но был предан своими же политиками.
По мнению представителя российского дипведомства, для народа Незалежной сейчас важно обрести у власти тех, кто «
Ранее Пятый канал рассказывал, что Захарова ответила Порошенко, заявившему об отмене всех контактов США с Россией.