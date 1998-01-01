Украиной управляют «ряженые»: Захарова назвала главную «трагедию» Незалежной

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Официальный представитель МИД РФ считает украинский народ «великим», однако, по мнению Марии Захаровой, люди оказались преданы собственными политиками.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в чем причина «трагедии Украины». В интервью KP.RU она пояснила, что Незалежной управляют не серьезные политики, а «ряженые».

— Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства, там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Это ряженые, — высказала свое мнение Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ считает, что люди, пришедшие в власти на Украине, берут внешние атрибуты национального государства и под этим прикрытием, как раз-таки проводят антиукраинскую политику.

Захарова назвала украинцев — «великим народом», который дал миру огромное количество великих людей и великих открытий, но был предан своими же политиками.

— Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками, — сказала Мария Захарова.

По мнению представителя российского дипведомства, для народа Незалежной сейчас важно обрести у власти тех, кто «хотя бы на момент своего срока пребывания у руля думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых амбициях, а действительно о народе Украины».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Захарова ответила Порошенко, заявившему об отмене всех контактов США с Россией.

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