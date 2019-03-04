Центры борьбы с «влиянием России» появятся в Грузии, Прибалтике и на Балканах

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Сеть американских офисов будет якобы выявлять и препятствовать «воздействию Москвы» на общественное мнение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Власти США планируют открыть «центры цифровых расследований» в Грузии, Прибалтике, на Балканах и в других регионах мира. Эти структуры создаются якобы для противодействия российскому информационному влиянию за рубежом, пишут «Известия».

Источник сообщает, что глобальная сеть американских офисов появится в 2019–2020 годах. В рамках проекта планируется привлечь местные СМИ и общественные организации. Главная задача этих центров — «выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение», говорится в публикации.

По планам первый офис будет открыт в Грузии. Это произойдет уже в апреле–мае текущего года.

Ранее в администрации президента США рассказали, в каких странах Трамп собирается сменить власть.

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