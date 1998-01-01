«Женское такси» появится в Чечне

Такси, за рулем которого будут только женщины, будет обслуживать исключительно женский пол. Информация об этом появилась в Instagram арабского инвестиционного Фонда имени шейха Зайеда, который работает в Чечне.
Такая услуга будет крайне востребована, так как это
Многие женщины не могли воспользоваться услугами перевозчиков из-за религиозных правил, которые запрещают им находится наедине с посторонним мужчиной.
Ранее Пятый канал рассказывал, что женщины Саудовской Аравии получили право служить в армии.