«Женское такси» появится в Чечне

Такси, за рулем которого будут только женщины, будет обслуживать исключительно женский пол. Информация об этом появилась в Instagram арабского инвестиционного Фонда имени шейха Зайеда, который работает в Чечне.

Такая услуга будет крайне востребована, так как это «очень удобно с точки зрения норм религии и традиций» , считают там.

Многие женщины не могли воспользоваться услугами перевозчиков из-за религиозных правил, которые запрещают им находится наедине с посторонним мужчиной.

Ранее Пятый канал рассказывал, что женщины Саудовской Аравии получили право служить в армии.