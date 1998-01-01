Стали известны детали новой торговой сделки между США и Китаем

В преддверии встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа стали известны подробности готовящейся торговой сделки. По информации The Wall Street Journal, речь идет о снижении тарифов и отмене пошлин на товары американской автомобильной и химической промышленности, а также на продукцию сельского хозяйства.

В свою очередь, Вашингтон снимет большую часть санкций, наложенные на китайских производителей в 2018 году. При этом стороны еще могут пересмотреть условия соглашения. Источник сообщает, что окончательное решение будет принято до 27 марта, когда китайский лидер завершит переговоры во Франции и Италии.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Китай решил пойти на уступки США в торговых спорах.