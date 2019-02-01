Китай решил пойти на уступки США в торговых спорах

Китайско-американские переговоры по вопросам торговых отношений между двумя странами завершились в Вашингтоне в четверг, 31 января, сообщает Утро.ру. Сторонам удалось устранить создавшийся дисбаланс, увеличив ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов из Соединенных Штатов.

— Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения , — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции Китая.

В ходе двухдневных обсуждений были подняты вопросы экспорта и импорта, передачи технологий и защиты прав на интеллектуальную собственность. Был согласован график дальнейших консультаций.

Ранее Пятый канал сообщал, что США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже. Белый дом выдвинул дополнительные обвинения против китайской компании и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая ранее была задержана в Канаде.