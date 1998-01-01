Почему в Израиле остановили продажу билетов на «Евровидение»

В Израиле остановлена свободная продажа билетов на шоу «Евровидение-2019».

Причина — подозрения в махинациях с билетами на лучшие места в зале. У организаторов есть подозрения, что их распределили среди израильских знаменитостей, спортсменов и других медийных лиц.

Тем самым лишив простых любителей музыки возможности посмотреть конкурс. Полиция начала расследование. Если факты незаконной продажи подтвердятся, то билеты вернут в свободную продажу.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».