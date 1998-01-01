Российские лыжники заняли весь пьедестал в первый день Зимней Универсиады

Российские лыжники не оставили соперникам ни одного свободного места на пьедестале. На Всемирной Зимней Универсиаде в гонке преследования мужчины забрали все медали. Золото — у Ивана Якимушкина, серебро взял Антон Тимашов, бронза досталась Ивану Кириллову.

Сборная России занимает уверенное первое место в медальном зачете. На трибунах российских спортсменов поддерживают тысячи болельщиков, среди них и особо важные гости. Президент Владимир Путин участвовал в открытии Универсиады и лично награждал первых победителей.

О том, как добывают самое дорогое золото, смотрите в видеосюжете Максим Прихода.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске в воскресенье, 3 марта, вручил награды победителям индивидуальной лыжной гонки на десять километров среди мужчин.