Российские лыжники заняли весь пьедестал в первый день Зимней Универсиады

, 12:16 Эфирная новость 9

Золото в гонке завоевал Ивана Якимушкин, серебро — Антон Тимашов, бронза досталась Ивану Кириллову.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, Пятый канал

Российские лыжники не оставили соперникам ни одного свободного места на пьедестале. На Всемирной Зимней Универсиаде в гонке преследования мужчины забрали все медали. Золото — у Ивана Якимушкина, серебро взял Антон Тимашов, бронза досталась Ивану Кириллову.

Сборная России занимает уверенное первое место в медальном зачете. На трибунах российских спортсменов поддерживают тысячи болельщиков, среди них и особо важные гости. Президент Владимир Путин участвовал в открытии Универсиады и лично награждал первых победителей.

О том, как добывают самое дорогое золото, смотрите в видеосюжете Максим Прихода.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске в воскресенье, 3 марта, вручил награды победителям индивидуальной лыжной гонки на десять километров среди мужчин.

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