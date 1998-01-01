«Женщина, которая поет»: Галкин снял на видео выступление Пугачевой на празднике

, 12:39 Видео 947

Певица исполнила свой суперхит на празднике, который придумала сама.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачева собрала друзей и родственников на празднике 1 марта, который она придумала сама много лет назад. В программе вечера было исполнение хита «Женщина, которая поет» — Максим Галкин настолько проникся вокалом Аллы Борисовны, что выложил в Instagram видео с отрывком песни.

— Эх, жалко, всю песню не выложишь одной лентой в Инсту, — значится в подписи к публикации.

На праздник Весны, провозглашенный Пугачевой, собрался высший свет: судя по публикациям в соцсетях приехали певица Жасмин, Валентин Юдашкин, Сергей Шакуров, Кристина Орбакайте и Никита Пресняков.

Восторгу комментаторов публикации не было предела.

— Как я ее люблю! Восхищениям нет придела! Максим берегите нашу любимую Аллу!

— Какой голос! Пробрало до мурашек! И какая красивая!

— Это космос! И пусть весь мир подождет! Поет женщина, — не унимались фолловеры.

Исполнение известного хита снова вызвало бурный отклик у публики. За первые 14 часов после публикации, песню в исполнении Примадонны просмотрели более полутора миллионов человек.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «дуэт» Аллы Пугачевой с пятилетней дочкой растрогал поклонников.

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