Тимати выплатит компенсацию бывшему пермскому депутату, избившему DJ Smash

Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 4 марта, вынес вердикт по гражданскому делу в отношении рэпера Тимати. Согласно судебному решению, музыкант обязан выплатить 30 тысяч рублей компенсации за оскорбление в сети экс-депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу, сообщает Интерфакс.

Тимати, комментируя произошедшие события, в одном из своих постов назвал Телепнева «петушком» и «голубком». Музыкант тогда заявил, что извиняться за свои слова не собирается.

Разбирательство между бывшим парламентарием и рэпером продолжалось с октября 2018 года. Александр Телепнев был намерен взыскать с Тимати в качестве морального вреда за публикацию сведений, «порочащих честь, достоинство и деловую репутацию» 300 тысяч рублей.

— Исковые требования Телепнева удовлетворены частично, с Юнусова (Тимати — прим. ред.) взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу Юнусов обязан удалить сообщение, которое стало предметом спора , — заявила пресс-секретарь Мещанского райсуда Юлия Котомина.

Сам Александр Телепнев за избиение DJ Smash в ночном клубе в феврале 2018 года был осужден.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший депутат Александр Телепнев подал в суд на Тимати. Поводом стали посты рэпера в Instagram.