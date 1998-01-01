Цены на новостройки снизились в десяти регионах России, сообщает «Известия». При этом самый значительный спад цен на квартиры в новых домах произошел в Санкт-Петербурге — на 22%. Теперь один квадратный метр в Северной столице стоит в среднем 83,2 тысячи рублей.

Отмечается, что подобные ценовые скачки объясняются продлением программы реновации на десять лет, сокращением доли ипотечных сделок в структуре продаж строящегося жилья и снижением числа инвесторов на рынке.

Также квартиры в новостройках подешевели в Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области, Мордовии, Самарской, Свердловской, Курганской и Смоленской областях и в Республике Коми.

Ранее Пятый канал рассказывал о десяти самых маленьких и дешевых квартирах в России.