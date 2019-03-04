В ДНР утверждают, что СБУ похитила бывшую ополченку

Бывшая командир танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Светлана Дрюк была похищена сотрудниками Службы безопасности Украины в тот момент, когда навещала с детьми своих родственников в Молдавии.
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Собеседник агентства рассказал, что женщина с позывным «Ветерок» с 2014 года принимала активное участие «в боевых действиях по уничтожению противника» и имеет награды, в том числе «За воинскую доблесть».
По данным Народной милиции, после увольнения женщина выехала с детьми в Молдавию проведать родственников. Однако там СБУ организовало спецоперацию по ее задержанию и вывозу на территорию Украины.
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Вместе с тем ранее СБУ распространила информацию, что командир танкового экипажа ДНР Дрюк якобы перешла на сторону украинских силовиков.
Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко считает, что Киев сможет вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если сядет за стол переговоров при посредничестве Москвы.