В ДНР утверждают, что СБУ похитила бывшую ополченку

Бывшая командир танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Светлана Дрюк была похищена сотрудниками Службы безопасности Украины в тот момент, когда навещала с детьми своих родственников в Молдавии.

— Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья , — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР.

Собеседник агентства рассказал, что женщина с позывным «Ветерок» с 2014 года принимала активное участие «в боевых действиях по уничтожению противника» и имеет награды, в том числе «За воинскую доблесть».

По данным Народной милиции, после увольнения женщина выехала с детьми в Молдавию проведать родственников. Однако там СБУ организовало спецоперацию по ее задержанию и вывозу на территорию Украины.

— На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут , — добавили в Народной милиции ДНР.

Вместе с тем ранее СБУ распространила информацию, что командир танкового экипажа ДНР Дрюк якобы перешла на сторону украинских силовиков.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко считает, что Киев сможет вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если сядет за стол переговоров при посредничестве Москвы.