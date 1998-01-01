Почему вывозом отходов занимаются фирмы без техники и сотрудников — репортаж

, 23:10 Эфирная новость 78

Грамотная утилизация отходов в российских регионах пока буксует.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов, Пятый канал

Сфера, в которой президент ждет глобальных перемен, грамотная утилизация отходов — пока буксует. Вся мусорная реформа с ее раздельным сбором, с переработкой, начинается с простого вывоза контейнеров. Все по-новому организовали, провели тендеры, заключили контракты.

И тут выяснилось: практически каждый шестой — ничего не стоит. Уборку по стране доверили фирмам-пустышкам, у которых нет ни людей, ни техники. По данным активистов Объединенного народного фронта, в 20 регионах мусорной реформой занимаются фирмы без сотрудников, дохода и с минимальным уставным капиталом.

У пяти региональных операторов в графе штат — одинокий ноль. У 15 — лишь один сотрудник, он же — генеральный директор. Подробности — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минприроды намерено потратить в 2019 году на ликвидацию свалок вблизи населенных пунктов 10 миллиардов рублей.

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