Бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе

Я считаю, что молчать и скрывать дальше смысла нет! Мы с Толей приняли решение разводиться! Да, это решение далось нам не легко, но для него и для меня это единственный возможный вариант! Не скажу, что расстаёмся мы на хорошей ноте, но я уверена, что со временем мы сможем прийти к взаимопониманию!