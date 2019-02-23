Бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе

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Молодому человеку не понравилось, что девушка рассказала о его поведении в негативном ключе.

Фото: Instagram @ogyrtsova_official

Душераздирающая трагедия разворачивается в личной жизни бывшей «рыжей из «Ранеток» — Жени Огурцовой. Девушка со скандалом разводится с мужем, который оставил ее одну с больным ребенком.

О том, что пара решила завершить свои отношения, Женя написала на своей странице в Instagram еще 23 февраля. Девушка отметила, что назвать это расставание полюбовным она не может. Однако тогда Женя и представить не могла, насколько некрасивой станет история ее развода.

— Я считаю, что молчать и скрывать дальше смысла нет! Мы с Толей приняли решение разводиться! Да, это решение далось нам нелегко, но для него и для меня это единственный возможный вариант! — сообщила она.

Вместе с близкой подругой и коллегой по «Ранеткам» Леной Третьяковой Женя готовила к выходу в свет новый выпуск их совместного проекта — YouTube-канала KURAGA. Эпизод планировалось посвятить разводу: девушка хотела рассказать поклонникам, что несмотря ни на что благодарна судьбе за время, проведенное в браке. Однако бывший уже супруг не то от обиды, не то по каким-то другим причинам опубликовал в социальных сетях пост, в котором оскорблял экс-возлюбленную, не стесняясь в выражениях.

— Естественно, это не могло не отозваться болью и Же записала другое видео. Настоящее, болючее. Записала его на телефон, так как бывший муж забрал и камеру, и мой штатив, — сообщила в Instagram Третьякова.

В новом видео Женя рассказала об эмоциях, которые испытывает после разрыва отношений и о том, как после принятого решения стал вести себя супруг. Как оказалось, о намерении Анатолия покинуть семью незамедлительно, девушка узнала едва ли не постфактум: застала мужа во время сбора вещей. Теперь на своих страницах в социальных сетях молодой человек пишет, что скучает по общему с Огурцовой сыну Марку и очень хочет его увидеть. Но, как сообщает Женя, в действительности дела обстоят иначе.

— Он пишет, что счастлив без меня, без меня ему *******. Скучает только по сыну. Но вы знаете, я не замечаю этой скуки по сыну. Потому что у ребенка сейчас пневмония, и Толик ни разу не позвонил, не написал, не узнал, что там у ребенка. Я лечу его сама, — рассказала девушка, с трудом сдерживая слезы.

instagram @_lenatretyakova_

После выхода откровенного ролика бывший муж рыжей «Ранетки» и вовсе стал угрожать и Жене, и Лене как соавтору YouTube-канала. Молодой человек требовал удалить неприятное ему видео, грозясь, что иначе основательно испортит жизнь обеим девушкам. Однако запись по-прежнему находится в открытом доступе — ее уже просмотрели почти полмиллиона человек.

Лечить маленького Марка Женя продолжает самостоятельно. Едва победив пневмонию, мальчик заболел контагиозным моллюском — поражающей кожу инфекцией, возбудителем которой является одна из разновидностей оспы. Сама девушка при этом постепенно слепнет на один глаз из-за генетического заболевания.

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