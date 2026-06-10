Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Чебоксарам

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чебоксарах пострадали три человека. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем канале в мессенджере МАКС.

Двое из пострадавших получили ранения средней тяжести. Еще один пострадавший — легкие травмы. Его уже отпустили домой. Всем раненым помогают врачи. Жизни людей ничего не угрожает.

Сразу после атаки в городе ввели режим повышенной готовности. Сигнал ракетной опасности позже отменили. На месте происшествия находятся экстренные службы. Они обеспечивают безопасность граждан и следят за порядком.

«Прошу вас сохранять спокойствие, но соблюдать бдительность — опасность все еще сохраняется», — предупредил Олег Николаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена в результате удара ВСУ. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что противник нанес удар минувшей ночью при помощи беспилотников самолетного типа по объекту культурного наследия — одному из главных символов города-героя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.