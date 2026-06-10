Собянин: В Москве построят «Технопарк Щербинка» в рамках нацпроекта «Кадры»

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Алена Куликова
Алена Куликова 13 0

«Технопарк Щербинка» будет состоять из двух корпусов высотой от четырех до пяти этажей».

Центр инноваций и импортозамещения построят в Щербинке

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В столице стартовало строительство центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». Объект возведут на двух участках общей площадью более двух гектаров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

Здание построят на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского. Город выделил эту землю инвестору в рамках масштабного инвестиционного проекта. Договоры аренды заключили на пять лет. За это время компания обязана построить технопарк и ввести его в эксплуатацию.

Новый центр также войдет в городскую программу стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому проекту работу получат более 1,3 тысячи человек.

«Технопарк Щербинка» будет состоять из двух корпусов высотой от четырех до пяти этажей», — уточнил мэр Москвы.

В здании разместят шесть блоков с отдельными входами. Там построят научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро.

На первых этажах обоих зданий предусмотрены помещения со вторым светом, а в первом корпусе — ворота-рампы для погрузки и разгрузки товаров.

Завершить строительство планируют уже в 2027 году. Возведение таких объектов поддерживает национальный проект «Кадры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе продлят Филевскую и Сокольническую линии московского метрополитена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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