Российские военные поразили гостиницу с боевиками 39-й бригады морпехов ВСУ
Вражеские формирования понесли значительные потери личного состава.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Гостиница с боевиками 39-й бригады морской пехоты ВСУ поражена в Чугуеве
Боевики 39-й бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери после комплексных ударов российских военных по месту их размещения в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах России.
Собеседник ТАСС уточнил, что личный состав 39-й бригады находился в гостинице «Биг-Хаус".
В тот же день в Минобороны России сообщили о работе экипажа танка Т-80БВМ 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» на добропольском направлении. По данным ведомства, военные уничтожили опорный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
До этого в Минобороны России также сообщали об уничтожении пункта управления беспилотниками, опорного пункта и скопления украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.
Как уточняло ведомство, удар тогда нанес экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. После получения координат расчет вышел на огневую позицию, развернул боевую машину и применил термобарические боеприпасы.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.
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