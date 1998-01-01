Последнюю ракету с украинской системой управления собрали в России

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Ракетно-космический центр «Прогресс» завершил производство ракеты «Союз-ФГ», бортовые приборы для которой производились на Украине.

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В России была изготовлена последняя ракета-носитель, где используется украинская системой управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По информации агентства, после прекращения эксплуатации «Союза-ФГ» будут выпускаться ракеты «Союз-2» с системой управления российского производства. Таким образом в запасах остались лишь три ракеты старой модификации. Они будут запущены к МКС в 2019 году.

Оборудование для «Союз-ФГ» производилось на НТ СКБ «Полисвит» и ГНПП «Объединение Коммунар», которые базируются в Харькове. Теперь РКЦ «Прогресс» переходит на ракеты с системой управления созданной в Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова, расположенном в Екатеринбурге.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минобороны заказало тяжелые ракеты «Ангара» для пусков с космодрома Восточный.

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