Четверо жителей Ивановской и Владимирской областей были задержаны за кражу иномарок с неохраняемых парковок. В ходе обысков были обнаружены ранее похищенные автомобили, а также оборудование для подавления GPS-сигнала и запуска двигателя.

По информации МВД, злоумышленники перегоняли украденные машины в соседние регионы, где устанавливали новые номера и демонтировали системы, позволяющие установить местонахождение автомобиля.

Все подозреваемые были ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. В настоящий момент они находятся под стражей.

Ранее Пятый канал рассказывал про задержание подозреваемых в хищениях ценных грузов в российских аэропортах.