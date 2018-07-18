В Ивановской области задержали банду автоворов — видео

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Ущерб от преступной деятельности автоугонщиков превысил 3,3 миллиона рублей.

Фото, видео: Globallookpress.com, МВД РФ

Четверо жителей Ивановской и Владимирской областей были задержаны за кражу иномарок с неохраняемых парковок. В ходе обысков были обнаружены ранее похищенные автомобили, а также оборудование для подавления GPS-сигнала и запуска двигателя.

По информации МВД, злоумышленники перегоняли украденные машины в соседние регионы, где устанавливали новые номера и демонтировали системы, позволяющие установить местонахождение автомобиля.

Все подозреваемые были ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. В настоящий момент они находятся под стражей.

Ранее Пятый канал рассказывал про задержание подозреваемых в хищениях ценных грузов в российских аэропортах.

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