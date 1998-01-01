Видео: Подозреваемых в хищениях ценных грузов задержали в российских аэропортах

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Полиция проводит мероприятия по установлению возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Фото, видео: МВД РФ, ТАСС / Лысцева Марина

Сотрудники Управления транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу в калининградском аэропорту Храброво пресекли противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в кражах мобильных телефонов брендовых марок из грузовых отправлений.

— По имеющейся информации, шесть грузчиков и старший диспетчер в период выгрузки багажа вскрывали коробки и похищали мобильные устройства, получателями которых должны были стать сотовые операторы. Кроме того, полицейскими установлены трое скупщиков краденого. Следователями Калининградского линейного управления МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража — прим. ред.). В ходе 15 обысков изъято свыше 20 похищенных мобильных устройств, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий полицейские задержали семь человек в возрасте от 25 до 30 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Помимо этого, по словам Ирины Волк, в московском аэропорту Шереметьево правоохранителями задержан работник транспортной компании по подозрению в хищении крупной суммы в иностранной валюте.

— Установлено, что из аэропорта Шереметьево был отправлен ценный международный груз. По прибытии борта в пункт назначения сотрудники спецсвязи обнаружили нарушение целостности упаковки. После пересчета наличности была выявлена недостача в размере 100 тысяч долларов США, — рассказала официальный представитель МВД России.

Подразделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержало подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 34-летний водитель контейнерного погрузчика, который сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд арестовал имущество экс-подруги депутата, подозреваемой в краже 22 миллионов. Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество Ольги Синтюревой. Теперь модель не сможет совершать никакие сделки с машиной и квартирой.

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