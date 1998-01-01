Обнародованы причины задержания российского нефтяника по запросу Украины

Российский нефтяник Евгений Калинин, задержанный и арестованный 28 февраля в Греции, обвиняется по трем статьям украинского УК, сообщает сайт МВД Украины.

Калинину вменяется служебный подлог документов, создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Российский специалист был объявлен в розыск управлением Нацполиции по Одесской области в 2017 году.

Адвокат Калинина Яннис Рахиотис настаивает на том, что дело против его подзащитного носит политический характер — россиянин состоит в базе данных «Миротворца». Юрист подчеркнул, что в данном случае арест был необязательно мерой.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге арестовали экс-инженера «Адмиралтейских Верфей» по делу о мошенничестве.