Зарубежные ученые проверили теорию о том, что молоко укрепляет кости и пришли к неожиданным результатам, сообщает «Российская газета». По словам специалистов, в странах, где люди употребляют мало молока, фиксируется меньше всего переломов. Таким образом, распространенное мнение о том, что молоко способствует укрепление костей оказалось мифом.

Кроме того, в зрелом возрасте ухудшается работа гена, ответственного за переработку лактозы, что может спровоцировать расстройство желудка у человека старше 20-летнего возраста.

В беседе с корреспондентом издания диетолог Георгий Лебеденко прокомментировал выводы зарубежных коллег. По его мнению, отказываться от молока совершенно необязательно, можно просто заменить его безлактозным вариантом. Также в рационе следует оставить «молочку» недолгого хранения — йогурты, творог или сыворотки.

Ранее Пятый канал сообщал, как можно легко оздоровить кишечник.