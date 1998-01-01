Подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом

Восьмиклассник Илья Д. из школы № 10 станицы Ахтанизовская ранил пять детей из пневматического пистолета. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел в понедельник, 4 марта.

Как сообщает газета «Кубанские новости», 15-летний хулиган устроил конфликт с другими учениками, а после занятий стал требовать у них деньги за пределами школьной территории. В какой-то момент он достал пневматику и начал стрелять. Испугавшись наказания, подросток выбросил оружие в канализацию.

Родители пострадавших детей подали заявление в полицию, однако опасаются, что Илья Д. избежит наказания.

— Он даже у нас нигде на учете не стоит. Он белый и пушистый! — рассказала мать одного из учеников. И добавила, — Наше заявление, которое мы написали, это так, филькина грамота. Самое большее, что здесь сделают — оштрафуют его маму.

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Женщина также сообщает, что хулиган чувствует свою безнаказанность и угрожает детям расправой. Теперь они боятся ходить в школу.

Между тем, полиция проводит проверку по факту происшествия.

— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По одной из версий, подростки якобы сначала стреляли по банкам, потом один школьник выстрелил другому в ногу. В правоохранительных органах отмечают, что в результате инцидента все пострадавшие получили легкие травмы.

Ранее Пятый канал сообщал, что подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге.