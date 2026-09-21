«Беспомощное состояние»: пенсионер четыре месяца насиловал ребенка на Кубани

Пенсионера на Кубани осудили на 15 лет за насилие над восьмилетней девочкой

Апшеронский районный суд Краснодарского края приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«В период с июня по сентябрь 2023 года подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении потерпевшей, используя ее беспомощное состояние в силу возраста», — говорится в сообщении.

Преступления происходили в разные дни в плавательном бассейне и помещениях домовладения.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Мужчину признали виновным по пяти эпизодам. Помимо приговора в 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему запретили на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании приемной матери трех девочек в Ставропольском крае. Женщину подозревают в том, что она помогала мужу совершать насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

По данным источника, предполагаемые преступления могли происходить с 2021 по 2025 год. Мужчину ранее заключили под стражу, теперь такую же меру пресечения избрали и его супруге.

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