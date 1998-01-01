Видео: Фазана с прической Дональда Трампа нашли в Петербурге

Фазана, чей желтый хохолок очень сильно напоминает прическу президента США Дональда Трампа, случайно отыскали в Петербурге, сообщает телеканал «78».

Представитель отряда курообразных живет в музее-заповеднике «Петергоф». Птица весьма свободно чувствует себя в вольере, местами нагло и уверенно разгуливая среди других обитателей и демонстрируя «лидерские» черты характера.

Известно, что помимо «пернатого Трампа» в «Петергофе» содержатся более ста птиц, для которых созданы вполне комфортные условия содержания.

Ранее Пятый канал сообщал, что раскрыта тайна странной и всегда одинаковой прически Дональда Трампа.