Бодров-старший не советует Барецкому снимать продолжение культового фильма «Брат»

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров в интервью RT назвал «странной» идею эпатажного шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».
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Продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов назвал планы Барецкого хамством и неуважением к фильму и его создателям, и уличил скандально известного шоумена в погоне за популярностью. Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Стаса Барецкого и Вячеслава Дацика, который освободился из тюрьмы.
25 февраля 2019 года Алексею Балабанову — одному из самых пронзительных и искренних отечественных режиссеров — исполнилось бы 60 лет. Пятый канал вспомнил жизненный путь автора фильмов «Брат» и «Брат 2».