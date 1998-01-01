Бодров-старший не советует Барецкому снимать продолжение культового фильма «Брат»

, 4:32 109

Российский режиссер и отец актера Сергея Бодрова прокомментировал намерение скандального шоумена снять продолжение культовой картины Алексея Балабанова.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров в интервью RT назвал «странной» идею эпатажного шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

— Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим, — заявил Бодров-старший.

Продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов назвал планы Барецкого хамством и неуважением к фильму и его создателям, и уличил скандально известного шоумена в погоне за популярностью. Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Стаса Барецкого и Вячеслава Дацика, который освободился из тюрьмы.

25 февраля 2019 года Алексею Балабанову — одному из самых пронзительных и искренних отечественных режиссеров — исполнилось бы 60 лет. Пятый канал вспомнил жизненный путь автора фильмов «Брат» и «Брат 2».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

5:52
Меган Маркл может родить в любой момент
5:43
Новые горизонты: Как фигуристка в хиджабе исполнила свою мечту и вдохновила других
5:29
9 способов следить за нами в интернете, которыми пользуются маркетологи
5:12
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Абрамса
4:48
Бледанс похвасталась корзиной с заморскими фруктами, сидя в «цветочных» колготах
4:32
Бодров-старший не советует Барецкому снимать продолжение культового фильма «Брат»
4:15
Прощальный показ: Последняя коллекция Карла Лагерфельда вызвала бурные овации в зале
3:42
Вашингтон допустил введение санкций для других стран за сотрудничество с Венесуэлой
3:16
«Адмирал Горшков» во главе отряда ВМФ вошел в Ла-Манш
2:42
Натерпелись страху: пассажиры самолета, севшего в Анадыре, показали свою эвакуацию
2:17
Превратности погоды: В Петербурге задержали 20 рейсов, в Москве отменены — 32
1:52
Хостелы в жилых домах решили запретить. Уйдет ли бизнес в тень? — репортаж
1:23
«Лох-несское чудовище» дважды попало в объектив камеры за пять дней
0:54
Видео: «Аякс» «похоронил» «Реал» в Мадриде
0:46
Видео с бранящейся учительницей в школе Томска вызвало шквал возмущения
0:28
Фото: Чем удивит новый смартфон от российской компании INOI
0:21
Стала известна стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга
23:48
«Реал» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, уступая «Аяксу» в Мадриде
23:38
Видео: Актрисы в образах Маркл и Миддлтон оттаскали друг друга за волосы
23:20
Фото: Самолет Мадуро покинул Каракас и приземлился на Кубе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 февраля

Видео: Стас Барецкий с автоматом наперевес встретил Дацика из тюрьмы

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Где посмотреть матч онлайн 6 марта
«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама