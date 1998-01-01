Бодров-старший не советует Барецкому снимать продолжение культового фильма «Брат»

Российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров в интервью RT назвал «странной» идею эпатажного шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

— Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим , — заявил Бодров-старший.

Продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов назвал планы Барецкого хамством и неуважением к фильму и его создателям, и уличил скандально известного шоумена в погоне за популярностью. Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Стаса Барецкого и Вячеслава Дацика, который освободился из тюрьмы.

25 февраля 2019 года Алексею Балабанову — одному из самых пронзительных и искренних отечественных режиссеров — исполнилось бы 60 лет. Пятый канал вспомнил жизненный путь автора фильмов «Брат» и «Брат 2».