Возврату не подлежит: Какие «подводные камни» у подарка в виде сертификата

Судя по кассовым операциям — под 8 марта в этом году стали реже покупать цветы, парфюмерию, ювелирку, а чаще — гаджеты. И пока женщины мечтают об одном, мужчины покупают другое, зачастую спасает универсальный презент — подарочный сертификат

Юристы говорят, что салонам и магазинам выгодно, чтобы покупатель приобрел сертификат и не активировал его. Однако, как показывает практика, очень часто потребитель сталкивается с отказом вернуть деньги за подаренный, но оказавшийся, например, ненужным сертификат.

Какие права имеет владелец подарочного сертификата и какие обязанности перед ним у продавца, выяснил корреспондент Алексей Полторанин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта.