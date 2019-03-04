Фото: Холли Берри показала новую татуировку во всю спину

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Актриса, которой 52 года, не боится экспериментов со своей внешностью.

Фото: www.globallookpress.com

Полной неожиданностью для поклонников американской актрисы Холли Берри стал снимок, который девушка разместила на своей странице в Instagram. На спине Берри красуется внушительная татуировка во всю спину. Артистка загадочно подписала это фото словами: «Кто сказал, что я не русалка?».

 
 
 
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Who says I’m not a mermaid 🧜‍♀️

Публикация от  Halle Berry (@halleberry)

Поклонники наперебой стали высказывать свое мнение от увиденного, самый главный вопрос, который волновал практически всех — настоящее ли тату сделала звезда. Однако Холли ничего не ответила на расспросы.

— Красиво так же, как Холли, — написала одна из подписчиц.

— Я полностью влюблен в тебя, мисс Берри, — сделал неожиданное признание другой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 50-летняя Холли Берри шокировала поклонников своими откровенными фото.

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