Фото: Холли Берри показала новую татуировку во всю спину

Полной неожиданностью для поклонников американской актрисы Холли Берри стал снимок, который девушка разместила на своей странице в Instagram. На спине Берри красуется внушительная татуировка во всю спину. Артистка загадочно подписала это фото словами: «Кто сказал, что я не русалка?».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Who says I’m not a mermaid 🧜‍♀️ Публикация от Halle Berry (@halleberry) 4 Мар 2019 в 10:27 PST

Поклонники наперебой стали высказывать свое мнение от увиденного, самый главный вопрос, который волновал практически всех — настоящее ли тату сделала звезда. Однако Холли ничего не ответила на расспросы.

— Красиво так же, как Холли, — написала одна из подписчиц.

— Я полностью влюблен в тебя, мисс Берри, — сделал неожиданное признание другой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 50-летняя Холли Берри шокировала поклонников своими откровенными фото.