Названы самые быстрые смартфоны по итогам февраля 2019 года

Специалисты бенчмаркета AnTuTu составили рейтинг самых производительным смартфонов по итогам февраля 2019 года, пишет «Экономика сегодня».

ТОП-10 возглавил новый китайский флагман Xiaomi Mi 9. Его новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 набрал 371 тысячу 849 баллов. Вторая строчка — у Lenovo Z5 Pro GT, «бронза» досталась лидеру прошлого рейтинга — Nubia Red Magic Mars на Snapdragon 845.

За тройкой лучших следуют смартфоны Kirin 980 — Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20X и Honor Magic 2. Десятку замыкают Asus ROG Phone, Black Shark Helo и Xiaomi Mi 8 Pro.

Примечательно, что в февральский ТОП не вошли устройства от южнокорейского гиганта Samsung, которые были презентованы в конце февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о ценах на прорывную «раскладушку» Samsung Galaxy Fold.