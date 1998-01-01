Эксперт рассказал, сколько будет стоить гибкий смартфон Galaxy Fold

В Сан-Франциско прошла презентация компании Samsung — кроме флагманских моделей корпорация представила сгибающийся Galaxy Fold. Телефон умеет раскладываться в практически квадратный планшет, он оснащен двойной камерой и двумя аккумуляторами на 4380 мА/ч суммарно.

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Пятому каналу, что ждет гибкий смартфон в России.

— Стоимость около двух тысяч долларов, в России эта цена будет заметно больше, чем 150 тысяч рублей (официальная цена в РФ еще не объявлена — прим. ред.) и при небольшом количестве таких аппаратов они будут гарантированно пользоваться спросом, — поясняет Муртазин.

По мнению эксперта, в технологическом плане гибкий смартфон-раскладушка — следующий шаг, хоть и небольшой, а вслед за Galaxy Fold подобные гаджеты появятся у других компаний. Тем не менее, в 2019 году массовой продаже гибких смартфонов ждать не стоит, они появятся на рынке уже в 2020-м.

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