Видео: Хоккеисту сборной Канады вернули похищенную на Универсиаде клюшку

Канадскому хоккеисту вернули клюшку, которую у него вырвал один из зрителей на Зимней Универсиаде в Красноярске. По информации РИА Новости, россиянин посчитал, что ему дарят этот спортивный инвентарь после матча.

Накануне на сервисе YouTube выложили ролик, в котором мужчина в черной куртке тянет руку через ограждение и выхватывает клюшку у канадского спортсмена. При этом хоккеист жестом просит вернуть инвентарь. В описании к видео говорится, что волонтеры, охрана и сам хоккеист «стояли с открытыми ртами».

Позже мужчина был задержан сотрудниками безопасности, а клюшка вернулась законному владельцу. После этого случая организаторы Универсиады попросили болельщиков уважительно относиться к спортсменам.

Ранее Пятый канал сообщал, что болельщицу Универсиады увезли в роддом прямо с трибуны.