Невесту Козловского разозлил вопрос подписчицы про свадьбу

Ольга Зуева — актриса и режиссер, известная в том числе благодаря роману с Данилой Козловским — выложила в Instagram подборку фотографий, посвященную весне и любви.

Instagram @olyazueva_official

Среди снимков был и Козловский, обнимающий щенка, и у подписчицы tuttibums возник логичный вопрос: когда ждать свадьбы? В итоге у них с Зуевой получился такой диалог:

— Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?

— Жениться и разводиться скорее про таких, как вы.

— Это была ирония, а вы в штыки. Ну если вы такая особенная — отписываюсь. Видимо больная тема.

— Видимо, для вас больная, если вас так интересуют чужие отношения. Мне, например, совсем не интересно замужем вы, или нет.

— М-да, как говорится, можно забрать девушку из деревни, а вот деревню из нее никогда. Все понятно, удачи вам в ваших отношениях, — резюмировала подписчица.

Ранее Пятый канал рассказывал о шаманском танце Козловского, который озадачил поклонников.