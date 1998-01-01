Видео: Данила Козловский озадачил поклонников шаманским танцем в ресторане

Звезда фильмов «Духless» и «Легенда № 17» Данила Козловский решил продемонстрировать свои танцевальные способности в Instagram, но это зрелище пришлось не всем по вкусу. В комментариях даже сравнили движения актера с неким «шаманским ритуалом».

— Иногда просто жизненно необходимо потанцевать в ресторане, — подписал видео сам Козловский.

Многие подписчики посоветовали кумиру срочно взять пару уроков хореографии. Другие порекомендовали избегать ресторанов, где так «таращит» от еды. В то же время нашлись те, кто оценил непосредственность 33-летнего артиста.

Instagram @danilakozlovsky

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Гречка посвятила песню Даниле Козловскому.