Видео: Данила Козловский озадачил поклонников шаманским танцем в ресторане

, 18:22 Видео 120

Российский актер опубликовал в социальной сети видеозапись, на которой хаотично машет руками и гримасничает под музыку Рэя Чарльза.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @danilakozlovsky

Звезда фильмов «Духless» и «Легенда № 17» Данила Козловский решил продемонстрировать свои танцевальные способности в Instagram, но это зрелище пришлось не всем по вкусу. В комментариях даже сравнили движения актера с неким «шаманским ритуалом».

— Иногда просто жизненно необходимо потанцевать в ресторане— подписал видео сам Козловский.

Многие подписчики посоветовали кумиру срочно взять пару уроков хореографии. Другие порекомендовали избегать ресторанов, где так «таращит» от еды. В то же время нашлись те, кто оценил непосредственность 33-летнего артиста.

Instagram @danilakozlovsky

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Гречка посвятила песню Даниле Козловскому.

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