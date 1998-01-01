Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим при исполнении своих обязанностей пользоваться гаджетами с возможностью выхода в интернет. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, находясь на службе, военным запрещается иметь при себе электронные приборы — телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, внешние носители информации, с помощью которых через интернет возможно распространять аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации.

Запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении обязанностей, например, при ведении боевых действий, несении боевого дежурства, нахождении на территории воинской части и так далее.

Ранее Пятый канал сообщал, что одобренный Госдумой законопроект, запрещающий военнослужащим публиковать в сети аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации с помощью смартфонов, не касается кнопочных телефонов без камеры.