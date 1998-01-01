Полтора десятка детей отравились в детском саду в Дагестане

Воспитанники детского сада отравились в селе Советское Магарамкентского района Дагестана. Как сообщается на официальном сайте республиканского Минздрава, 14 малышей от двух до четырех лет госпитализированы в ЦРБ с «пищевой токсикоинфекцией». Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Власти Дагестана собираются направить в больницу специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания консультационной помощи местным врачам в лечении детей. Расследованием ЧП занимается Роспотребнадзор.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года в Дагестане отравились в детском лагере более 80 детей.