«Я могла бы потерять ребенка»: мать рассказала о ЧП со шкафом в детском саду Томска

Шкаф едва не убил мальчика в детском саду в Томске

В детском саду № 73 в Томске на пятерых детей упал двухметровый шкаф. Мать одного из пострадавших рассказала 5-tv.ru, что мебель рухнула прямо на ее сына и разбила ему затылок. Сейчас мальчик находится дома, родители следят за его состоянием.

При этом, как утверждает мать, проблемы в детском саду начались не вчера. Родители уже обращались в городской департамент образования и рассказывали о тесноте в помещениях.

По словам женщины, комната рассчитана на одну группу, но фактически там разместили две. В общей сложности в помещении находятся 39 детей. В раздевалке из-за нехватки места поставили двухэтажные шкафчики.

До верхних ярусов детям самим не дотянуться, поэтому родителям говорили, что помогать им будет воспитатель. Но, как отметила мать мальчика, на одного взрослого приходится 19 детей.

«У нас замечательная воспитатель, она всегда рядом, она всегда помогает детям, с этим у нас нет проблем. Но воспитатель одна, а детей 19 человек. Как она к каждому подойдет, поможет? Она помогает, но дети есть дети», — рассказала женщина.

Она также утверждает, что упавший шкаф был закреплен. Несмотря на это, мебель рухнула. После происшествия шкафы, по ее словам, не убрали, и дети продолжают ходить в сад.

«Я могла бы потерять ребенка. Он сидел боком, шкаф падал на него, и просто чудом попал в затылок, а не в висок», — сказала мать пострадавшего.

Женщина добавила, что родители не раз жаловались на условия в детском саду. По ее словам, в департаменте образования отвечали, что нарушений не нашли и места в помещениях достаточно.

После случившегося в департаменте образования создали специальную комиссию. Исполняющая обязанности заместителя мэра Томска по социальной политике Елена Сорокина сообщила, что комиссия разбирается в обстоятельствах падения шкафа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду Тюмени двухлетняя девочка получила переломы двух пальцев. Из-за сильного кровотечения ребенку вызвали скорую помощь.

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