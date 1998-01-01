Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии

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Нарушителям, которые не захотят сменить обувь, придется платить до 2300 евро.

Фото: www.globallookpress.com

Власти национального парка Чинкве-Терре в Италии запретили ходить туристам по местности в шлепанцах. Такое решение было принято из-за жалоб спасателей, которые отметили, что все чаще застают путешественников, разгуливающих по скалам в неподходящей обуви. Не соблюдая надлежащие меры безопасности, туристы рискуют здоровьем и жизнью. Об этом сообщает Daily Mail.

Постановление вступит в силу в апреле 2019 года. Согласно новым правилам, для нарушителей будет предусмотрен штраф в размере до 2300 евро (170 тысяч рублей). Сумма будет рассчитываться исходя из затрат и масштаба работы по спасению неосмотрительных путешественников.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр Рима подписал закон, который запрещает посещать центр итальянской столицы тем, кто раньше был замечен за нарушением закона.

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