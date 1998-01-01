Оксимирон опубликовал фото с The Prodigу, сделанное в 2013 году

, 8:01 Фото 20

Рэпер выступал на разогреве у культовой группы на концерте в Киеве шесть лет назад.

Фото: instagram @norimyxxxo

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 10

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) опубликовал в своем Instagram раритетное фото с группой The Prodigy, сделанное в 2013 году. Снимок скорее всего сделан в Киеве, после или до концерта, где рэпер выступал на разогреве у культовой группы.

В подписи к фото Мирон высказал свое мнение по поводу смерти солиста группы Кита Флинта.

— Печальное напоминание о том, что депрессия и изоляция не заботятся о славе или глобальных достижениях, — написал Федоров.

Instagram @ norimyxxxo

Подписчики «граймера» подхватили философское настроение рэпера.

— Слава не снимает боль, она просто оплачивает счета, — написал один из подписчиков.

— Надеюсь, что тебе не грозят ни депрессия, ни одиночество, — пожелала Мирону поклонница.

Ранее Пятый канал рассказывал, что тело 49-летнего Кита Флинта было обнаружено британскими экстренными службами утром 4 марта в городе Данмоу. В официальном аккаунте The Prodigy сообщалось, что музыкант свел счеты с жизнью.

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