The Prodigy отменили концерты в России после смерти Кита Флинта

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Культовая группа должна была стать хедлайнером фестиваля в Москве летом 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт 9

Группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти солиста Кита Флинта, пишет ФАН.

Об этом говорится в сообщении музыкантов на официальной странице в Facebook. В июле 2019 года британский коллектив должен был стать хедлайнером фестиваля в московском Парке Горького.

facebook @theprodigyofficial

5 марта известие о смерти харизматичного фронтмена The Prodigy Кита Флинта потрясло меломанов по всему миру. Музыканта нашли мертвым в его доме в британском графстве Эссекс. Позже основатель группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт свел счеты с жизнью. Ему было 49 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кит Флинт стал культовым музыкантом.

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