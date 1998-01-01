The Prodigy отменили концерты в России после смерти Кита Флинта

Группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти солиста Кита Флинта, пишет ФАН.

Об этом говорится в сообщении музыкантов на официальной странице в Facebook. В июле 2019 года британский коллектив должен был стать хедлайнером фестиваля в московском Парке Горького.

facebook @theprodigyofficial

5 марта известие о смерти харизматичного фронтмена The Prodigy Кита Флинта потрясло меломанов по всему миру. Музыканта нашли мертвым в его доме в британском графстве Эссекс. Позже основатель группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт свел счеты с жизнью. Ему было 49 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кит Флинт стал культовым музыкантом.