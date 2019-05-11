Группа Little Big выпустила песню в память о солисте The Prodigy Ките Флинте

Известная музыкальная группа Little Big выпустила новую композицию под названием Rave In Peace («Отрывайся с миром» — Прим. Ред.). О выходе песни коллектив сообщил на официальном YouTube-канале.

Гороскоп на 11 мая: Овны, следуйте зову сердца!

Как отмечает телеканал 78, новый хит группы посвящен памяти вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Музыкальный исполнитель был найден мертвым в своем доме в городе Данмоу 4 марта. Согласно сообщению на официальном сайте коллектива, певец свел счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты британской группы The Prodigy съехались со всего мира в графство Эссекс на похороны фронтмена коллектива Кита Флинта в пятницу, 29 марта.