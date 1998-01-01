Психолог объяснила перепады настроения Кита Флинта перед смертью

Лиам Хаулетт на официальной странице группы в Instagram сделал шокирующее заявление — Кит свел счеты с жизнью. Поклонники музыканта были еще больше удивлены, когда узнали, что Флинт за два дня до смерти был здоров и весел, и даже пробежал пятикилометровый кросс.

Пятый канал узнал у психолога-консультанта центра «Счастливая семья» Натальи Панфиловой, бывает ли так, что человек выглядит довольным жизнью и веселым буквально за два дня до того, как свести счеты с жизнью.

Панфилова предполагает, что участие в забеге было для Флинта способом справиться с сильным душевным переживанием и в конкретный момент он мог быть вполне здоров и счастлив. Однако, физическая нагрузка не помогла справиться с проблемами, и музыкант пошел на страшный шаг.

Психолог также предложила альтернативную версию произошедшего.

— Может быть еще произошло какое-то событие, про которое нам ничего неизвестно. Например, он узнал для себя какую-то новость, которая вывела его на состояние аффекта, — предположила Панфилова.

После смерти Флинта у публики возникло предположение — музыканта подкосило расставание с женой и последующий раздел имущества. Психолог прокомментировала и эту версию.

— Мы не знаем, что там у них еще в расставании с женой, может они еще продолжали выяснять отношения. Может быть он надеялся, что участие в марафоне его отвлечет. Надеялся, что жена ему что-то скажет по этому поводу, а она не сказала, — объясняет Панфилова.

Относительно счастливого внешнего вида во время забега психолог заметила, что это не маска, а, скорее, одномоментное счастье. Во время занятий спортом Флинт мог отвлечься от груза проблем и быть действительно счастливым.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США скончался звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри.