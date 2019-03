Стало известно, что делал Кит Флинт за 48 часов до смерти

Солист британской группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти участвовал в забеге на пять километров и был в приподнятом настроении, сообщает Daily Mail.

Таблоид утверждает, что Флинт пробежал кросс в городе Челмсфорд за 21 минуту 22 секунды, выглядел здоровым и веселым. Спустя двое суток музыкант был обнаружен мертвым в загородном доме в Данмоу. На официальной странице The Prodigy в Instagram утверждается, что Флинт свел счеты с жизнью.

Oh man, I idolised Keith Flint during the Firestarter era. Just been informed by Gerry McGovern, ED @chelmsparkrun that he had run a @parkrunUK there the past three weeks.https://t.co/qAucmpZnnl pic.twitter.com/KyjZTzNCWa