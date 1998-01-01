Назван ТОП-5 наиболее «пьющих» регионов России

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Статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя приведена по итогам 2018 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Стал известен ТОП-5 самых «пьющих» регионов России за 2018 год. Потребление спиртных напитков в среднем по стране выросло на 8,3%, до 14,3 литров на человека. Такова статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), которую проанализировали «Известия».

Лидером среди пьющих регионов оказался Ненецкий автономный округ (28,6 л), на втором месте — Сахалинская область (28,3 л), «бронза» у Магаданской области (26,5 л), далее следуют Московская (25,8 л) область и Карелия (25,6 л).

При составлении отчетности, учитывались данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информация Росстата о численности населения в стране. Во внимание принимались данные о продаже крепких алкогольных напитков, реализация пива не учитывалась.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз пояснил, что увеличение потребления алкоголя произошло по стране в целом из-за того, что под контроль госсистемы учета спиртного ЕГАИС попала и сельская местность.

Председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов не считает, что в перечисленных в ТОП-5 регионах употребляют алкоголь больше, чем в других. По его мнению, дело в том, что именно в этих регионах больше именно легальной продукции. Ведь в отчетах ЕГАИС потребление нелегальных спиртных напитков учесть невозможно, есть лишь приблизительные оценки.

Ранее Пятый канал рассказывал, что назван ТОП-10 лучших городов России для шоппинга.

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