Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиянок (38%) хотели бы получить в подарок путевку на отдых. 36% женского населения были бы рады скромному букету цветов, а 23% представительниц прекрасного пола мечтают, чтобы избранник сводил их на концерт или в театр.

В список ожидаемых подарков также попали ювелирные украшения, подарочные сертификаты, косметика, автомобили, смартфоны и прочие гаджеты.

Однако планы мужчин, согласно данным исследования, слегка расходятся с желаниями женщин. В топе подарков, которые сильная половина человечества приготовила дамам — цветы, косметика, парфюмерия, конфеты, алкоголь, деликатесы и подарочные сертификаты.

Сделать своей избраннице самый заветный подарок — подарить туристическую путевку — готовы только 3% мужчин.

Ранее Пятый канал рассказал, как выбрать цветы к 8 марта.